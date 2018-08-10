Aynı Noktadaki 2 Trafik Kazası Mobese Kamerasında

Denizli'de aynı yerde meydana gelen 2 trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

İncilipınar Mahallesi İncilpınar Caddesi'nde meydana gelen ilk kaza görüntüsünde, kontrolsüz kavşakta yola çıkan bir cipe, caddeden gelen otomobilin çarpması yer alıyor.

Diğer kazaya ilişkin kayıtlarda ise park halindeyken yolun soluna geçmek için manevra yapan otomobilin arkadan gelen motosikletle çarpıştığı görülüyor.

İlk kazada yaralanan olmazken, diğerinde motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun yola savrulması MOBESE kamerasınca görüntülendi. Kask takan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kazayı hafif sıyrıkla atlattı.