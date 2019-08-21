Aynı mevkide ikinci kaza

Aynı mevkide ikinci kaza

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı yol üzerinde ikinci kaza meydana geldi.

21.08.2019 09:22
Aynı mevkide ikinci kaza

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde aynı yol üzerinde ikinci kaza meydana geldi. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'den İstanbul istikametine seyreden Ali Edebalı (29) yönetimindeki 34 LJ 2996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Devrilen otomobilin sürücüsü Edebalı yaralandı. Yaralı, tedavisi için olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mevkide sabah saat 05.00'de bir kaza daha meydana gelmiş, taklalar atarak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralanmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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