Aynı merkez 4'üncü kez soyuldu

15.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:20

ANTALYA'da Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ne (KİGGEM) pencereden giren hırsız ya da hırsızlar, kreş bölümündeki televizyonu çaldı. Aynı merkezin daha önce 3 kez daha soyulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün gece bilinmeyen saatlerde, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan KİGGEM'de meydana geldi. Sabah saatlerinde merkeze gelen çalışanlar, kreş bölümündeki televizyonun çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın girdiği pencere ve duvarlarda parmak izi incelemesi yaptı.

Kaynak: DHA

Merkezin daha önce 3 kez daha soyulduğu, televizyon ve bilgisayar çalındığı kaydedildi.