Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
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Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da bir kişi çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı.

Avcılar'da bir kişi çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.B. isimli adam daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti. Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B. art arda 3 kez bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.'nin yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.B. ile yanındaki şahısın çay içtikten sonra masadan kalkmaları. Sokağın ortasına kadar yürüdükten sonra şahsın S.B.yi bıçaklamaları yer aldı.

(Murat Delice - Emre Baba - Yaşar Çağlar Şahin/İHA)

Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı
Avcılar'da çay içip masadan kalktı daha sonra bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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