Aynı marketten 2 kez hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Aynı marketten 2 kez hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından bir marketten 2 kez hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

02.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:46

Gaziantep'in Nizip ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarından bir marketten 2 kez hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir marketten farklı tarihlerde hırsızlık yaşanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası kaydından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı. 10 suçtan da kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının marketin raflarından ürün çaldığı anlar yer alıyor.

Aynı marketten 2 kez hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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