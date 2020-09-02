Aynı marketi 2 defa soydu Aynı marketi 2 defa soydu Gaziantep'te bir hırsız farklı tarihlerde aynı iş yerini iki kez soydu.

Aynı marketi 2 defa soydu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir hırsız farklı tarihlerde aynı iş yerini iki kez soydu. O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir markette gerçekleşti. İş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız zanlısı iki farklı tarihte bir iş yerinde hırsızlık yaptı. Olayla ilgili çalışmalara başlayan ekipler, 10 suç kaydı olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA