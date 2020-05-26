Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü

Konyalı genç, aynı mahallede yaşamasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir görüşemediği ve ilk kez yüz yüze bayramlaşamadığı dedesi ve minik kuzenine drone ile şeker ikram etti.

26.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:06

Konyalı genç, aynı mahallede yaşamasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir görüşemediği ve ilk kez yüz yüze bayramlaşamadığı dedesi ve minik kuzenine drone ile şeker ikram etti.

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki reklamcı Aydın Aytaş, salgın yüzünden yaklaşık iki aydır görüşemediği dedesi ve kuzeniyle bayramlaşmak için mesleki becerilerinden de faydalanarak bir yöntem uyguladı.

İş için kullandığı drone ile sevdiklerine rahatlıkla ulaşabileceğine karar veren Aytaş, aynı mahallede yaşadığı 75 yaşındaki dedesi Yasin Aytaş'a cihazın ucuna bağladığı keseyle bayram şekeri ulaştırdı.

Dede Yasin Aytaş, torunundan gelen ikramı balkona çıkarak teslim aldı.

Torununun bu düşünceli hareketinin kendisini memnun ettiğini söyleyen Aytaş, "En kısa zamanda sevdiklerimize kavuşmayı ümit ediyoruz. Torunuma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aynı mahallede yaklaşık 500 metre mesafede yaşayan 6 yaşındaki kuzeni Zeynep Tanem Aytaş'a da drone ile şeker gönderen Aydın Aytaş, keseye minik kız için bayram harçlığı da ekledi.

Aydın Aytaş, telefon görüşmesinde bayram harçlığı isteyen minik Zeynep'in kendisine ilham verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde sevdiklerinden ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Aytaş, şunları dile getirdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük etkiye neden olan salgın, bizleri ilk defa bu kadar uzun süre ayrı bıraktı. Her bayram kucaklaştığımız küçüklerimizden, ellerini öptüğümüz aile büyüklerimizden bu bayram ayrı kalmanın hüznünü yaşıyoruz. Elimdeki imkanlarla ben bu hüznü bir nebze de olsa azaltmak, dedemin ve kuzenimin gönlünü hoş tutmak istedim. Bu nedenle hazırladığım keseleri drone aracılığıyla kendilerine ulaştırdım."

Aytaş, salgının bir an önce sona ermesini, ülkece daha sağlıklı bayramlara ulaşmayı diledi.

Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özkan Uğur Hande Ataizi Demet Akalın
Spor Arda Turan Metin Oktay Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Aynı mahallede hasret kaldığı dedesine drone ile bayram şekeri götürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 16:06:37. #1.15#
title