Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

GAZİANTEP'te aynı mahallede park halindeki 3 araç, ateşe verildi. Araçlardan 2'si kullanılmaz hale gelirken, diğerinde ise kısmen maddi zarar oluştu.

Olay, dün gece Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta ikisi yan yana park halindeki 3 otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Araçlardan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.Araçlardan 2'si tamamen kullanılmaz hale gelirken, birinde ise kısmen maddi zarar oluştu. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.