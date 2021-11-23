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Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Haberler | Güncel
Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

KONYA'da aynı mahallede farklı sokaklarda park halindeki 3 araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

KONYA'da aynı mahallede farklı sokaklarda park halindeki 3 araç, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakın sokaklarda park halinde olan Abdusselam Ali'ye ait 42 ACF 257 plakalı otomobil, Murat Akyurt'a ait 42 AFL 79 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Akkuş'a ait 42 ACT 719 plakalı otomobil, üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli de sokaklara çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araçlar kullanılmaz hale geldi. Bu arada yangınlar, mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kundakçıların yakalanması için çalışma başlattı.


Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

Aynı mahallede 3 araç kundaklandı

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Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sıdal - Son Dakika Haberleri

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