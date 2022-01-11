Aynı mahallede 2 köpek saldırısı daha; 2 yaralı

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, geçen hafta 2 çocuğun 2 gün arayla sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı mahallede bu kez 1 gün arayla 2 saldırı daha oldu. Efran Ege Sepetçi (13) ile 21 yaşındaki kadın, aynı bölgede köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Altındağ'ın Doğantepe Mahallesi'nde geçen hafta Ramazan Aslan (10), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 2 gün sonra aynı yerde Emine Topbaşı (7), köpeklerin saldırısında yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan mahalledeki köpek saldırılarından bıktığını belirten mahalleliden biri, "Bu sabah yine işe giden bir kadına tam bu noktada saldırdılar. Taksiden inen kişiler kadını kurtardı. Dün akşamda bir çocuğa evinin önünde saldırdılar. Onu da arabadan inen bir kişi kurtardı. Daha önce de buralarda çok saldırı oldu. Geliyorlar yalandan toplayıp götürüyorlar. Bir süre sonra geri getirip buraya koyuyorlar. Hala burada bir sürü köpek var. Köpeklerde artık belediyenin adamlarını görünce kaçıyor. Burada 10 kere bu tarz olaylar oldu. Belediyeden istediğimiz, bunları buradan götürsünler. Herkese saldırıyor bu köpekler" diye konuştu.