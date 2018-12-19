Aynı Mahallede 2 Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Aynı Mahallede 2 Evde Çıkan Yangın Korkuttu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aynı mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına neden oldu.

Aynı Mahallede 2 Evde Çıkan Yangın Korkuttu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aynı 

mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına 

neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve 

Banka Sokak'ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak'ta tek katlı boş 

ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören 

vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka 

Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya'ya 

ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler 

yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına 

müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA
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