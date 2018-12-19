Aynı Mahallede 2 Evde Çıkan Yangın Korkuttu
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aynı mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına neden oldu.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aynı
mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına
neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve
Banka Sokak'ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak'ta tek katlı boş
ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören
vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka
Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya'ya
ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler
yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına
müdahalede bulunarak söndürdü.
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA