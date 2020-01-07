Aynı mağazadan tekrar hırsızlık yaparken yakalanan iki zanlı tutuklandı
Yalova'da girdikleri mağazadan ikinci kez makyaj malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Yalova'da girdikleri mağazadan ikinci kez makyaj malzemeleri çaldıkları sırada suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Geçen hafta sonu ildeki bir AVM'de kozmetik mağazasından makyaj malzemeleri çalan F.K. (19) ve D.Z. (20), dün aynı iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan iki kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Çalıntı malzemeler ise iş yerinin sahibine teslim edildi.