Aynı mağazadan ikinci kez telefonlar çalındı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir giyim mağazasında üst üste iki kez yaşanan telefon hırsızlığı bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul Küçükçekmece'de, bir giyim mağazasında üst üste iki kez yaşanan telefon hırsızlığı bu kadarına da pes dedirtti. Farklı zamanlarda müşteri gibi mağazaya gelen hırsızlar, kaşla göz arasında tezgahtaki telefonları çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Sefaköy'deki bir giyim mağazasında üst üste yaşanan telefon hırsızlıkları kameralara yansıdı. İki farklı olayda da mağazaya gelen zanlılar, bir süre içeride dolaştıktan sonra kaşla göz arasında tezgahta bulunan telefonları çaldı. Hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkan zanlılar, kayıplara karıştı. Her iki olayda piyasa değeri yaklaşık 8 bin 500 TL olan 3 telefonun çalındığı öğrenildi. Mağaza çalışanlarının şikayeti üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı