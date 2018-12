Aynı Köyden İki Kişiyi Evlenme Vaadiyle Dolandırdı...dolandırıcıların Evlilik Oyununu Davetiye Bozdu

Aynı köyden iki kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdı...Dolandırıcıların evlilik oyununu davetiye bozdu

Dolandırılan aile yaşadıklarını anlattı

-Davetiyenin bozduğu evlilik oyununda mağdur aile konuştu

MALATYA - Malatya'da aynı köyde yaşayan iki genci evlenme vaadi ile dolandıran ailenin oyunu gençlerden birinin bastırdığı davetiye ile bozuldu. Her iki genci de 135 bin TL dolandıran genç kız ve ailesi ise Gaziantep'te yakalanarak tutuklandı.

Filmlere konu olacak dolandırıcılık olayı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre köyde yaşayan ve çiftçilik yaptıkları öğrenilen iki genç, Gaziantep'te yaşayan Ö.G. isimli genç kızla tanıştı. İki gencin de birbirinden habersiz görüştükleri Ö.G. her iki gencin bde evlenme tekliflerini kabul etti. Sonrasında ailelerin de devreye girmesi ile Ö.G. Gaziantep'te her iki gençle farklı tarihlerde nişan yaptı. Bu süreçte gençleri ve ailelerini kandıran Ö.G. ve ailesi 'Töre ve adetimiz' yalanıyla gençlerden altın, hediye ve para talep etti. Karşılarındakilerin dolandırıcı olduğunun farkına varmayan her iki aile de tüm bu istekleri geri çevirmeyip bu süreçte yaklaşık 135 bin TL harcadı.

Dolandırıcılar her iki aileyi de bu şekilde bir süre idare ederken, evlilik hayali kuran A.Ö.'nün bastırdığı davetiye tüm gerçekleri ortaya çıkardı. 16 Aralık'ta düğün yapmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan hatta düğün salonunu bile tutan A.Ö. bastırdığı düğün davetiyelerini köyde komşulara dağıtınca işin aslı kısa sürede anlaşıldı.

A.Ö.'nün ağabeyi Halit Ö., bastırdıkları davetiyeyi aynı köyde oturan komşularına verdi. Bu sırada davetiyeyi alan H.G. gelin ve aile isimlerinin aynı olduğunu görünce durumdan şüphelendi. İki komşu birbirlerine düğün yapacakları kızın fotoğrafını gösterince aynı kişi olduğunu anlayıp soluğu Gaziantep'te aldı. Bir süre önce nişan yaptıkları genç kızın ve ailesinin evi boşaltıp gittiğini gören her iki aile de karakola gidip şikayette bulundu.

Evlilik vaadiyle dolandırılan gençlerden A.Ö.'nün ağabeyi Halit Ö., askerden gelen kardeşinin evlendirmek istediklerini ve köylerine işçi getiren bir şahsın araya girmesi ile kendilerini dolandıran aile ile tanıştıklarını söyledi. Halit Ö., "Kızın ailesinin yanına gittik görüştük. Bizde çocuklar anlaşınca Allah'ın izniyle kızı istedik. İstedikten sonra kuyumcuya gittik söz yüzüğü aldık. Orada komşularında da sorduk herkes iyi insanlar dedi. Biz bu süreçte 40 bin TL'nin üzerinde altın altık, düğün salonu tuttuk. Gelin elbisesi vesaire bir çok hediye de aldık" dedi.

Olayın nasıl ortaya çıktığını da anlatan Halit Ö., "Biz davetiyeyi köydeki komşulara dağıttıktan sonra beni komşumuz C.G. aradı. Hemen yanlarına gittim bana 'bizim de istediğimiz kızın ismi ile ailesinin adları aynı' deyince fotoğrafları karşılaştırdık. Baktık ki ikimizin de istediği kız aynı kız. Bunun üzerine hemen arabaya atlayıp Gaziantep'e gittik. Ancak evi boşaltmışlardı, sonrasında emniyete gidip şikayette bulunduk." şeklinde konuştu.

Olaydan sonra mağdur olduklarını belirten Halit Ö., "Kardeşim öksüz. Biz buradan devlet yetkililerinden de yardım bekliyoruz. Zar zor yıllarca biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdık. Paramız gittiği gibi tüm tanıdıklara da rezil olduk. Bu şekilde dolandırıcılık yapanların cezalarını çekmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Gencin annesi Melahat Ö. ise çocuğunun varını yoğunu bu olayda kaptırdığını belirterek, "Bizi dolandırdılar, devletimizden yardım istiyorum. Dolandırıcı olduklarını tam anlayamadık. Her zaman şu adetimiz bu adetimiz diyerek bizden para istediler. Çocuğum hediyeler aldılar. Düğün hazırlığı yaptık. Birçok masraf yaptık. Altınları bizim adetimizde önde takılıyor diyerek istediler. Ne bilelim dolandırıcı olduklarını" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA