Aynı kişinin hem evini hem iş yerini böyle kurşunladılar

24.10.2019 20:34

Ümraniye'de bir kişinin evine ve iş yerine 4 gün arayla silahla ateş açıldı. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, silahlı saldırılar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk olay geçen pazar günü Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.T. isimli bir kişi kız kaçıran arkadaşına yardım etti. Kızları kaçırılan aile üyeleri ile H.T. arasında arasında gerginlik yaşandı. H.T.'nin babası İsmail T. ile yaşadığı eve, pazar akşamı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İkinci olay ise bugün İsmail T.'nin Ümraniye'deki iş yerinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında iş yerine gelen şüpheli etrafa ateş etti. İsmail T.'nin oğlu H.T, ve şüpheli olay yerinden kaçarken saldırgana silahla ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş açan şüpheli olay yerinden kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde her iki olayı gerçekleştiren saldırganların aynı kişiler oldukları belirledi. Polis H.T'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına alırken saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan her iki saldırıda yaralı ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail T. "Biz düşman değiliz, düşmanlığı kendileri açtı. Benim oğlum kız kaçıranın yanında olduğu için çocuğu tehdit ettiler, evimi taradılar, iş yerimi taradılar. Biz kanuna bıraktık. Kanun uygulasın gerekeni. Evimizde 11 tane mermi izi var. Her gün maske takıp geziyorlar 5,6 kişi. Ayrıca 3 kişi de kendi ailesi kardeşi, amcası, yeğeni." dedi.

EVE VE İŞ YERİNE SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde pazar günü İsmail. T.'nin evinin önüne gelen kapüşonlu iki kişi İsmail T.'nin evinin önünde yaya olarak dolaşıyor. Şüpheliler daha sonra ellerindeki silahlarla ateş ediyor. Bugünkü olayda ise iş yerine ateş açan şüpheli kaçarken, iş yeri sahibinin oğlu H.T'nin silahla ateş ederek peşinden koşuyor.

Kaynak: DHA