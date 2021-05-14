AYNI KIRAATHANEYE 10'UNCU BASKINDA 3 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da, polisin açık olan kıraathaneye yaptığı baskında işletme sahibine 20 bin ceza kesildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, polisin açık olan kıraathaneye yaptığı baskında işletme sahibine 20 bin ceza kesildi, 3 kişi gözaltına alındı. Aynı iş yerine daha önce de 9 kez baskın yapılarak işlem uygulandığı belirtildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese baskın yaptı. Ekipler, işletme sahibine 20 bin lira idari para cezası keserken, baskın sırasında polise engel olmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce de 4 kez yasa dışı bahis oynatıldığı, 5 kez de koronavirüs tedbirleri ihlal edildiği gerekçesiyle aynı iş yerine 9 kez işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı