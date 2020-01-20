: Aynı kavşaktaki iki kaza güvenlik kamerasında

20.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:07

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolsüz kavşakta kasım ve ocak aylarında yaşanan iki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

N.K. idaresindeki 34 GB 1181 plakalı otomobil, 17 Ocak'ta Yenişafak Mahallesi 1027 Sokak'taki kontrolsüz kavşaktan döndüğü sırada U.K'nin kullandığı 20 V 5181 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği kazada yaralanan sürücüler, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan aynı kavşakta 20 Kasım 2019'da meydana gelen kazada da kameralar, bir otomobille motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün havada takla atarak yere düşmesini kaydetti.

Çevre sakinleri, sıklıkla kaza yaşanan kavşakla ilgili acil düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Videosu