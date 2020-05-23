Aynı kadını ikinci kez dolandırmaya kalkan şüphelilerden biri yakalandı MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce yüklü miktarda para ve altınlarını aldıkları A.D.G. (72) adlı kadını, ikinci kez dolandırmak isteyen 2 telefon dolandırıcısından biri suçüstü yakaladı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde daha önce yüklü miktarda para ve altınlarını aldıkları A.D.G. (72) adlı kadını, ikinci kez dolandırmak isteyen 2 telefon dolandırıcısından biri suçüstü yakaladı.

Almanya'dan süre önce memleketi Silifke'ye kesin dönüş yapan A.D.G., tüm parasını bankaya yatırdı. İki kişi, parası olduğunu öğrendikleri yaşlı kadını bir süre önce cep telefonuyla aradı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inanan A.D.G., yüklü miktarda para ile 9 çeyrek, 2 yarım ve bir tam altını şüphelilere verdi. Aynı şüpheliler, bir süre sonra yeniden aradıkları kadına bu kez de "Paranızın bulunduğu bankanın müdürü FETÖ üyesi. O yüzden paranızı oradan çekin ve bize getirin. Banka müdürlerine operasyon yapacağız" dedi. A.D.G. de banka şubesine giderek parayı çekmek istediğini söyledi.

BANKA GÖREVLİLERİ ANLADIKadının telaşlı davrandığını fark eden banka görevlileri, durumu polise bildirdi. Polis de yaşlı kadınla parayı çekmesi ve şüphelilerle buluşması için plan yaptı. A.D.G., bankadan çektiği 45 bin Euro ile birlikte şüphelilerle buluşmaya gitti. Polis, kadından parayı alan H.Ö.'yü suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Buluşma noktasına uzak bir yerde gizlenen ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli ise kaçtı.

H.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA