Aynı kader! Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan için attığı tweetler olay oldu
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Aynı kader! Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan için attığı tweetler olay oldu

Muğla'da ayrıldığı sevgilisi tarafından hunharca öldürülen Pınar Gültekin, 2015 yılında evine gitmek isterken vahşice katledilen Özgecan Aslan için attığı tweette "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" ifadelerine yer vermiş.

Aynı kader! Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan için attığı tweetler olay oldu
22.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:48

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan cani, cinayeti itiraf etti. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan Pınar Gültekin'in kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"SANKİ KIZ KARDEŞİMİN BAŞINA GELMİŞÇESİNE CANIM ACIYOR"

Paylaşımlarında acısını dile getiren Gültekin'in 2015 yılında bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülen Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweetini attığı görüldü.

Aynı kader! Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan için attığı tweetler olay oldu

"ADİ KÖPEKLER BÖYLE ŞEREFSİZLER ASILMALI"

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.

Aynı kader! Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan için attığı tweetler olay oldu

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