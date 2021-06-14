Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi
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Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | 3. Sayfa

Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi Gaziantep'te bir iş yerini farklı tarihlerde iki defa soyan hırsız, ikinci hırsızlığı sonrası yakayı ele verdi.

Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerini farklı tarihlerde iki defa soyan hırsız, ikinci hırsızlığı sonrası yakayı ele verdi. Şahsın hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi
Aynı iş yerini iki defa soydu, yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

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