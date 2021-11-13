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Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı Konya'da öğle saatlerinde yangın çıkan ve söndürülen petrol ürünleri bulunan iş yerinde ikinci kez yangın çıktı.

KONYA (İHA) - Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

KONYA - Konya'da öğle saatlerinde yangın çıkan ve söndürülen petrol ürünleri bulunan iş yerinde ikinci kez yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi üzerinde bulunan içeride petrol ürünleri bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yangın çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen iş yerinden 8 saat sonra yine alevler yüksedi. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevreye sıçramadan söndürdü. İkinci kez aynı iş yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

Aynı iş yerinde 8 saat sonra tekrar yangın çıktı

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İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

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