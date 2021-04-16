Aynı heyecan, aynı coşkuyla kutlanacak
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Aynı heyecan, aynı coşkuyla kutlanacak

Aynı heyecan, aynı coşkuyla kutlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da internette gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Birbirinden farklı online programlar Sarıyer TV Youtube kanalından izleyicisiyle buluşacak.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için mahallelerde 23 Nisan tırı dolaşacak. Her sene dünyanın dört bir yanından gelerek Sarıyer'de karnaval havası estiren çocuklar ise bu sene online olarak etkinliklere katılarak halk oyunları performanslarını sergileyecek.

Sarıyer Belediyesi, TBMM'nin açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan çocukları bu yıl da yalnız bırakmayacak. Sarıyer TV Youtube kanalında yayınlanacak programlarla eğlenceli vakit geçirecek çocuklar, mahallelerine gelen 23 Nisan tırı ile bayram sevincini doyasıya yaşayacak. Şarkılarla, marşlarla görsel şölene dönüşecek kutlamalar, animatörlerin şovları ve palyaço gösterileriyle heyecanlı anlar yaşatacak. Bir hafta sürecek online program kapsamında sokak sanatçıları şarkılarını söyleyecek, dünyanın dört bir yanından programa katılacak çocuklar ise performanslarını yine Sarıyerliler için kilometrelerce uzaktan sergileyecek. Ayrıca birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri de çocuklarla buluşacak.

12 ŞEHİR 12 ÜLKE

Her yıl 23 Nisan kutlamaları kapsamında yüzlerce çocuk Sarıyer'de misafir edilir, bir hafta süren kutlamalarda yöresel kıyafetlerini giyen çocuklar ilçede karnaval havası estirirdi. Bu sene 12 ülke ve 12 şehirden kutlamalara online gösterileriyle katılacak çocuklar, birlik ve beraberliklerini tüm dünyaya duyuracaklar. Türkiye'den; Hakkari, Tekirdağ, Sivas, Burdur, Hatay, Edirne, Diyarbakır, Erzurum, Van, Aydın, Artvin ve Gaziantep'in katılacağı şenlikte; Çin, Endonezya, Kosova, Kıbrıs, Arjantin, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'da yer alacak. Programın açılışını Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu Çocuk Grubu yapacak.

Kaynak: Bültenler

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