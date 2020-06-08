Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar
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Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar

Spinal muskuler atrofi (SMA) hastalığından 3 çocuğunu kaybeden Suriyeli Kanaa ailesi, aynı hastalığın teşhis edildiği dördüncü çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Aynı hastalıktan dördüncü çocuklarını da kaybetmek istemiyorlar
08.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:05

Spinal muskuler atrofi (SMA) hastalığından 3 çocuğunu kaybeden Suriyeli Kanaa ailesi, aynı hastalığın teşhis edildiği dördüncü çocuklarının sağlığına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Suriye'nin Halep kentinden iç savaş nedeniyle kaçarak Gaziantep'e gelen Semir ve Fida Kanaa çifti, göç etmek zorunda kaldıkları kentte ilk çocuk sevincini yaşadı.

Bir süre baba Semir Kanaa'nın kaynak işiyle uğraşmasının ardından Nurdağı ilçesine yerleşen aile, ilk çocuklarını henüz 6 aylıkken kas hastalığı nedeniyle toprağa verdi. Bir süre sonra bir çocukları daha olan aile, 2. çocuklarını da aynı hastalıktan dolayı 7 aylıkken kaybetti.

Bu süre içerisinde evlat acısıyla çok zor günler yaşayan ailede, baba kısmi felç geçirdi. Gördüğü tedavinin ardından büyük oranda felci yenen baba Semir Kanaa, 3. kez baba oldu. Bu bebekte de aynı hastalığa rastlanınca tedavilere başlandı ancak 3. bebek de 9 aylıkken hayatını kaybetti.

Üç kez evlat acısı yaşayan aile, 1,5 yıl önce doğan 4. bebeklerine "Ahmed" adını verdi. Evlat sevinçleri aldıkları haberle yeniden hüzne dönüşen Suriyeli aile, son çocukları Ahmed Kanaa'nın da kas hastalığının olduğunu öğrendi.

Dokuz aydır kentteki bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde küçük bedeniyle bu hastalıkla mücadelede eden 1,5 yaşındaki Ahmed Kanaa, tedavi gördüğü özel hastanede sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Yaşadığı acılara rağmen çocuklarının gülümsemesiyle ümidini kaybetmeyen ve dördüncü kez evlat acısı yaşamak istemeyen aile, tedavinin yapılması için destek bekliyor.

Baba Semir Kanaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifi mümkün olmayan acılar yaşadıklarını söyledi.

Üç evladının büyüdüklerini göremeden kaybettiklerini dile getiren Kanaa, dördüncü çocuklarında da aynı acıyı yaşamak istemediklerini belirtti.

"Bir kez daha evlat acısı yaşamak istemiyoruz"

Tedavi masrafının çok yüksek olması nedeniyle yardım beklediklerini anlatan Kanaa, "Üç çocuğumu kas hastalığından kaybettim, bir kez daha evlat acısı yaşamak istemiyoruz. Tedavinin yapılabilmesi için bizlere bir el uzatılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kanaa, hastalığın tedavisinin çok yüksek maliyeti olduğunu belirterek, maddi durumu olmadığı için yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Ahmed Kanaa'nın tedavisiyle ilgilenen çocuk doktoru Fatih Yılmaz da SMA hastalığının ilk evresinde, hasta makineye bağlı olmadan bir umut ışığı olabildiğini ancak ileri evrelere gelinip makineye bağlandığında tedavinin güç olduğunu belirtti.

Yılmaz, Kanaa'nın şu an makineye bağlı yaşamını sürdürdüğünü anlatarak, küçük çocuk için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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