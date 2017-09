Aynı günde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınları korkuttu... Devam eden yangınlara müdahale sürüyor



KARS - Sarıkamış ormanlarında yangın devam ediyor. 3 gündür yanan orman kontrol altına alınamıyor. Sarıkamış İznos mevkii Komtepe bölgesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle söndürülemiyor. 7'den 70'e herkesin söndürmek için mücadele ettiği yangın, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı bölgede devam ediyor. Söndürülen ancak soğutma çalışmalarının yeterince yapılamadığı bölgeler yeniden alevlenerek yangının büyümesi ve yayılmasına neden oluyor. BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Dursunbey'in Karapınar ve Veliler köyleri arasında bir evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Müdahale edilen yangın halen devam ediyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri helikopter, arozöz ve dozerlerle yangına müdahale ederken, çalışmalara itfaiye ekipleri de destek veriyor. Yangının çıktığı alana yakın olan Karapınar'da birkaç ahırın yandığı öğrenilirken, yangının Kavacık bölgesine doğru ilerlediği bildirildi. Yangına müdahale sürerken, alevlerin sert esen rüzgar sebebiyle henüz kontrol altına alınamadığı kaydedildi. ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde lodosun etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu yangın çıktı. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü. 50 haneli Küçükpaşa köyünde öğle saatlerinde sert esen lodosun etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu yangın çıktı. Tellerden çıkan kıvılcımların otlara düşmesi ile boş arazide yangın cıktı. Yangın 2 evin samanlıkları ve kuruluklarına sıçradı. Köylüler ile orman ve belediye itfaiyeleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 2 eve ait samanlıklar ile 2 kovan arı ve kuruluklar yandı.



KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki orman yangını rüzgar nedeniyle halen tam olarak kontrol altına alınamazken, Emet ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Emet'in Kabaklar köyü yakınlarında bulunan Tetik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Civar köylerin cami hoparlörlerinden yapılan anonsla vatandaşlardan söndürme çalışmalarına destek isteniyor. TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan orman yangınını müdahale etmek için İtfaiye, jandarma, helikopter ve sağlık ekipleri seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın 10 hektarlık ormanlık alanı yok etti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesi Şarköy yolu üzerinde Ormanda piknik yapan piknikçilerden kaynaklandığı öne sürülen yangına, 5 Orman Genel Müdürlüğü aracı, 10 itfaiye aracı ve havadan 2 helikopter müdahale etti. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın 4 saat süren müdahalenin ardından söndürülürken, 10 hektarlık ormanlık alan yok oldu. Daha sonra yanan ormanlık alanda araştırma yapan jandarma ekipleri piknikçilerin malzemeleri ile karşılaştı.