Aynı günde 2'inci orman yangını
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Aynı günde 2'inci orman yangını

Aynı günde 2'inci orman yangını Gaziantep'in nizip ilçesinde aynı gün içerisinde ekipler 2 ayrı orman yangınına müdahale etti.

Aynı günde 2'inci orman yangını
22.07.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:07

Aynı günde 2'inci orman yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in nizip ilçesinde aynı gün içerisinde ekipler 2 ayrı orman yangınına müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saat arayla çıkan yangınlarda ekipler, zaman zaman ise zor anlar yaşadı.

Nizip ilçesine bağlı Hancağız mevkiinde öğlen saatlerinde anız ateşinin sıçraması sonucu ormanlık alanda meydana gelen yangın, 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, bir dozen, 30 işçinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat içerisinde tamamen söndürülürken, soğutma çalışmalarını sürdürdüğü esnada ekipler ikinci bir yangın ihbar aldı. İlk yangından yaklaşık 1.5 saat sonra gelen ihbarın arddından Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek ilçeye bağlı Taşbaşı mevkisindeki henüz nedeni bilinmeyen orman yangınına müdahale etti. 2 arazöz ve bir su tankı ile alevlere müdahale eden ekipler, yangının sürdüğü dik arazi ve kayalıklar nedeniyle yangına müdahalede hayli zorlandı. Zorlu koşullara rağmen başarılı bir şekilde müdahale eden ekipler, bir saat içerisinde yangını tamamen söndürmeyi başardı.

İlçedeki ilk yangında 5 hektar alan, ikinci yangında ise 1 hektar alan kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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