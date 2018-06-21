Aynı Gün Öldürülen 3 Kişilik Aile Yan Yana Defnedilecek

- Aynı gün öldürülen 3 kişilik aile yan yana defin edilecek

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde öfkeli damatları tarafından öldürülen 3 kişi, aynı mezarlıkta yan yana kazılan mezarlarda defin edilecek

Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi 27 yaşındaki Eyyup Y, pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse'yi öldürmüş, cenazeler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Otopsinin ardından Gaziantep'ten alınacak cenazeler Nizip Asri Mezarlık morguna götürüldü. Öğle namazında cenazeleri Nizip Asri Mezarlık'tan alınan cenazeler, öğle namazının ardından defin edilmek üzere Bahçeli Mahallesi'ne götürüldü. Öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından aile, mahalle mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda defin edilecek.

Öte yandan yaralanarak hastaneye kaldırılan kayınbirader Yunus Köse'nin tedavisinin de sürdüğü öğrenildi.