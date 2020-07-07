Aynı gün dünya evine giren kardeşler birbirinin nikah şahidi de oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aynı gün dünya evine giren kardeşler birbirinin nikah şahidi de oldu

Ordu'da aynı gün evlenen kardeşler, birbirine nikah şahitliği yaptı.

07.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:15

Ordu'da aynı gün evlenen kardeşler, birbirine nikah şahitliği yaptı.

Harun Beğen ve Gizem Kepir hayatlarını birleştirme kararı aldı. Harun Beğen'in kız kardeşi Hülya Beğen de Ramazan Alkaptan ile evlilik kararı alınca iki kardeş nikah tarihi olarak aynı günü tercih etti.

Altınordu Belediyesi evlendirme memurluğuna müracaat eden çiftlerin nikahını, Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı. Aynı gün evlenen çiftler, birbirlerini nikah şahidi olarak da belirledi.

Başkan Tören, nikahın ardından yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir nikah kıydığını söyledi.

Böylesi özel bir günde iki kardeşi iki ayrı nikah akdiyle bir programda evlendirmiş olduklarını belirten Tören, çiftlere mutluluk diledi.

Tören, şunları kaydetti:

"Bu özel günde genç çiftlerimize huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerken, onları bugünlere getiren eli öpülesi ailelerine de göz aydınlığı diliyorum. Aile olmak önemlidir çünkü aile toplumun temel direğidir. Aile olmak kadar aile kalmak daha da önemlidir. Haklı olunsa bile susulacak, karşılaşılabilecek zorluklarda birbirlerine omuz verecekleri günler kendilerini bekliyor. Çiftlerimizi tebrik eder, ömür boyu huzur ve mutluluk dilerim."

Aynı gün dünya evine giren kardeşler birbirinin nikah şahidi de oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu Politika
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği Güncel
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış 3. Sayfa
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Cahit Özkan Hulusi Akar Esra Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Zeki Müren Bülent Ersoy
Spor İrfan Buz Okan Buruk Cüneyt Çakır Ali Palabıyık İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Aynı gün dünya evine giren kardeşler birbirinin nikah şahidi de oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:46:31. #1.14#
title