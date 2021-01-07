Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor
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Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor

07.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:04
Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor

AMASYA'da, aynı gün içinde 2 caminin yardım kutularını kırarak, paraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA'da, aynı gün içinde 2 caminin yardım kutularını kırarak, paraları çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisini arıyor. 

Suluova ilçesindeki Akkiraz Camisi'ne gelen kişi, açtığı yardım kutusundaki paraları çalarak, kaçtı. Hırsızlık şüphelisi, aynı gün içinde maske takarak, bu kez Şeyhcui Camisi'nde yardım kutusunu tekmeleyip, taşla kırarak, paraları çaldı. Bu sırada fark edildiğini anlayınca namaz kılar gibi yapan şüpheli, kısa sürede kayıplara karıştı. Hırsızlık olaylarının ise güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor
Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor
Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor
Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor
Aynı gün 2 caminin yardım kutularından paraları çalan şüpheli aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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