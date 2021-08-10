Aynı Göğün Yıldızları 'Açık Sahne'de buluşacak
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Aynı Göğün Yıldızları 'Açık Sahne'de buluşacak

Aynı Göğün Yıldızları 'Açık Sahne'de buluşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Açık Sahne etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl'ı ve Nazım Hikmet'i "Aynı Göğün Yıldızları" programında buluşturuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Açık Sahne etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl'ı ve Nazım Hikmet'i "Aynı Göğün Yıldızları" programında buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Atakum Çobanlı İskelesi'nde organize edilen programda her iki şairin yaşam öyküleri ve Türk Edebiyatı'na yaptıkları katkılar üzerinde durulacak. Sinevizyon eşliğinde yapılacak sunumlarda şairlerin şiirlerinden örnekler verilecek. Sanatçılar tarafından seslendirilecek olan şiirlerin sunumları yapılacak.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Samsun Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, "İkisi de her şeyden önce, sanatlarıyla değerlendirilmeyi hak eden büyük sanatçı. Bu açıdan Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'e ideolojilerin ötesinden bakmayı önemsiyoruz. Düşüncesi ne olursa olsun insanlar arasında duvarlar örmek yerine köprüler kurmak ancak sanatçı duyarlılığı olur" dedi.

Açık Sahne etkinlikleri adıyla markalaştırdıkları ve 3 ay sürecek çalışmaların her kesime açıldığını ifade eden Akdin, şunları söyledi:

"Hatta tüm ilçelerde bu çalışmayı sürdürüyoruz. Başkanımız Mustafa Demir'in talimatlarıyla toplumun tüm bileşenlerini birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Samsun oluşturmak gayesi ile davet ediyoruz. Bunun da çok güzel bir karşılığını görüyoruz."

Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in bir arada anılacağı Aynı Göğün Yıldızları programı 11 Ağustos Çarşamba günü Saat: 20.30'da Çobanlı İskelesi Açık Sahne'de izleyicilerle buluşacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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