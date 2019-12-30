Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş
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Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş

İzmir'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı.

30.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:16
Aynı gece öldürülmüşlerdi: kafalarına yakın mesafeden ateş edilmiş

'de dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in otopsileri tamamlandı. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.


İzmir'in Torbalı ilçesinde dün gece saatlerinde evinin önünde öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve evinde öldürülen Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal'in İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsileri tamamlandı. Cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınan Fuat Mehmet Park'ın Torbalı'da, Hatice Gülcemal'in ise memleketi Sivas'ta toprağa verileceği ifade edildi.


Yakın mesafeden kafalarına ateş edilmiş


İzmir Adli Tıp Kurumunda Fuat Mehmet Park ve Hatice Gülcemal'in cansız bedenleri üzerinde yapılan ön incelemede, her iki kurbanın da kafasına yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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