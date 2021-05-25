Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
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Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, dün kullanılmayan bir fabrikadan 80 bin lira değerinde 11 elektrik dinamosu ve bakır kablo çaldığı öne sürülen Zülgani S. (31), yine aynı fabrikada gece yeniden hırsızlığa kalkışınca jandarma tarafından yakalandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, dün kullanılmayan bir fabrikadan 80 bin lira değerinde 11 elektrik dinamosu ve bakır kablo çaldığı öne sürülen Zülgani S. (31), yine aynı fabrikada gece yeniden hırsızlığa kalkışınca jandarma tarafından yakalandı.

Merkezefendi'de kapalı ve atıl durumdaki bir fabrikadan dün sabaha karşı 11 elektrik dinamosu, bakır kablo ve sigorta panosu çalındı. Fabrikadaki hırsızlığı fark eden işletme sahipleri jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, 80 bin lira değerindeki malzemeleri çalan kişinin Zülgani S. olduğunu belirledi. Şüpheliyi takibe alan jandarma, saat 03.00 sıralarında aynı fabrikaya hırsızlığa gelen Zülgani S.'yi suçüstü yakaladı. Jandarmayı fark edince fabrikada saklanan Zülgani S.,  elinde eldiven ve anahtar takımıyla bulununca, dolaşmak için fabrikaya girdiğini, üşüdüğü için de eldiven taktığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Zülgani S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları fabrikanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde, Zülgani S.'nin elektrik dinamosunu sökmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

 


Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı
Sabah çaldı, gece yine gelince yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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