Aynı Camiden İkinci Hırsızlık

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce bir camide bağış kutusundaki paraları alıp kaçtığı iddia edilen kişinin, aynı camiye hırsızlık amacıyla yeniden girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.



İddiaya göre, ilçe merkezindeki tarihi Orhangazi Camisi'nde 10 gün önce bağış kutusundaki yaklaşık 500 lirayı alarak kayıplara karışan şüpheli, aynı camiye hırsızlık amacıyla tekrar girdi.



Bağış kutusundaki bozuk paraların olmadığını gören cami görevlisi, kayıtları incelediğinde hırsızlığı yapanın aynı kişi olduğunu gördü.



Durumun bildirilmesi üzerine camiye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıtları inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, görevli odasına giren şüphelinin bağış kutusunun da olduğu malzemeleri karıştırdıktan sonra dışarı çıkması yer alıyor.