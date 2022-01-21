Aynı anda nakavt oldular

AYDIN (İHA) - Aydın'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda birbirini nakavt etti.

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. 38 ilden 220 sporcunun katıldığı şampiyona final müsabakaları ile devam ederken, ringde nadir bir ihtimalle yaşanacak olay meydana geldi. Kazanmak için ringe çıkan 2 boksör, kozlarını paylaşırken birbirlerini nakavt etme düşüncesiyle hamleler yaptı. Çekişmeli geçen müsabakada birbirine aynı anda yumruk atan 2 boksör, bir anda kendilerini yerde buldu. Boks tarihinde nadir görüldüğü belirtilen bu olayda iki boksör de aynı anda nakavt olurken, maçın hakemi de bir anda ne yapacağını şaşırdı. Hakem taraflardan birinin kalkmasını beklerken, iki taraf da bir süre yerde kaldı. Sporcular güçlükle ayağa kalkarken mavi köşede yer alan boksör maça devam edemedi. Hakemin maçı tamamlamasının ardından kırmızı köşede yer alan boksör müsabakayı kazandı. - AYDIN

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