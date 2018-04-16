Aynı Anda Dört Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Gaziantep'te 76 yaşındaki hasta, aynı anda gerçekleştirilen dört başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki İsmail Pişkin, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı ve kanlı idrar şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu Pişkin'in sol böbreğinde 10 santimetrelik tümör, safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma ile göbek ve sağ kasığında fıtık tespit edildi.

Hasta, genel cerrahi uzmanı İlker Pala ve üroloji uzmanı Hilmi Çelik tarafından aynı anda yapılan ve başarıyla sonuçlanan dört operasyonla sağlığına kavuştu.

Üroloji uzmanı Çelik, yaptığı açıklamada, yaptıkları tetkiklerde tümörün hastanın sol böbreğini tamamen kapladığını, aynı zamanda safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma, göbek ve sağ kasığında fıtık tespit ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastamızın yaşamını sürdürebilmesi için acil müdahale etmemiz gerekti. Vakit kaybetmeden hastayı operasyona aldık. Hastamızın böbreğindeki kitle böbreğinden daha büyüktü. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve hastamızın böbreğindeki yaklaşık 10 santimetrelik tümörü aldık. Hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonra hastamız çok daha güzel yaşayacaktır."

Genel cerrah İlker Pala da hastanın ciddi sağlık problemleri yaşadığını dile getirerek "Yaşına rağmen riskli, ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamız ameliyatın ardından kısa sürede toparlandı. Bundan sonra sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilir." dedi.

Sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan İsmail Pişkin ise bugüne kadar başvurduğu hastanelerin yaşından dolayı ameliyatı riskli bulduğunu belirterek, "Ağrılarım dayanılmaz bir hal almıştı. Aynı anda yapılan ameliyatlarla tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. Üstelik ameliyatın ertesi günü ayağa kalktım, yemeğimi yiyebildim. Ağrım, sızım kalmadı. Beni ameliyat eden doktorlara ve benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.