Orhan Terzi: "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler"
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Orhan Terzi: "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler"

24.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:19
Orhan Terzi:

Menemenspor'da 6 yabancı oynatılarak kural hatası yapılması sebebiyle görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda günah keçisi ilan edildiğini söyleyerek, "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler" dedi.

Menemenspor'da 6 yabancı oynatılarak kural hatası yapılması sebebiyle görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda günah keçisi ilan edildiğini söyleyerek, "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler" dedi.

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kazanan Menemenspor, maç esnasında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmıştı. Hükmen mağlup sayılması beklenen Menemenspor'da maçın ardından yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verildiği açıklanmıştı. Görevine son verilen Orhan Terzi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vefat eden annesiyle yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Orhan Terzi, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Annem o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem? Oğlunu otelden atıp, uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki. Bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum" - İZMİR

Orhan Terzi: 'Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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