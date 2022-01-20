- Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar Bir yanda kar, diğer yanda güneşli hava Bursa'da vatandaşlar 2 mevsimi aynı anda yaşadı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - - Aynı anda 2 mevsimi yaşadılar

Bir yanda Kar, diğer yanda güneşli hava

BURSA - Bursa'da vatandaşlar 2 mevsimi aynı anda yaşadı.

Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyünde yaşayanlar, köylerinde kardan köy yolları kapanırken, 3 kilometre aşağıda güneşli yaz havasını izliyor. Bursa şehir merkezinde güneşli ve yaz gibi bir hava yaşanırken, 3 kilometre uzaklıktaki Zeyniler köyünün köy yolları kardan kapandı. Köylüler köyde karla kaplı köylerinden güneşli ve yazdan kalma günü andıran şehir merkezini izleyerek aynı anda 2 mevsimin keyfini yaşadı. Bir yandan karların üzerinde gezen köylüler, diğer yandan güneşli havasıyla yazdan kalma günleri yaşayan Bursa'yı doyasıya izledi.

Aynı anda iki mevsimin keyfini çıkarttıklarını ifade eden Zeyniler köyü sakinleri, "Bizim köyümüz Bursa şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta. Rakım olarak 500 metre daha yüksekte başlayan kar yağışıyla birlikte köy yollarımız kapandı. Köyümüz beyaza büründü. Biz köyümüzden şehir merkezini kuş bakışı izleyebiliyoruz. Köyde karların üzerinde gezerken 2 kilometre aşağıda şehir merkezinde yaz gibi güneşli havayı izliyoruz. Aynı anda 2 mevsimin keyfini çıkarıyoruz" dedi.