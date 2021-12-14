Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (4)

DİĞER SANIKLAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Konya'da, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldüren ve ardından evi ateşe veren tutuklu sanık Mehmet Altun'un dinlenilmesinin ardından 12 Mayıs'ta 2 aile arasında yaşanan kavga nedeniyle tutuklu bulunan diğer sanıklar Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS üzerinden, tutuksuz sanık Veli Keleş ise duruşma salonunda ifade verdi.

?Duruşmaya ara verilirken, aranın ardından diğer sanıkların dinlenilmesine devam edilecek.

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri

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