Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı

Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Aynı aileden 6 kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı

VAN - Van'ın Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi'nde bir ailede 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Başkale ilçesinin 340 hane ve bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir ailedeki 6 kişinin korona virüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak giriş- çıkışlar yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale ilçesine bağlı Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç ve Örmetaş mahalleleriyle Poyrazalan mezrasının da karantina altında olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA