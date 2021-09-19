Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir evde çıkan yangında, baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölen baba ve çocuklarının cenazeleri çıkartılarak morga kaldırılırken evin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevlere teslim olan araç ve evden ise geriye kalan görüntüler yürekleri sızlattı.

Olay, Sakarya'nın Bağcaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evin bahçesinde bulunan 41 EE 032 plakalı Fiat marka hafif ticari araçta alevlere teslim oldu. Baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evin alev topuna döndüğü anlar kamerada

Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulunmasının ardından hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cansız bedenleri otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında evin ve arabanın alev topuna döndüğü korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin ve arabanın alevler arasında kalması yer alıyor.

Evde toplam 6 kişi varmış

Yangın anını anlatan Musa Yıldırım isimli vatandaş, evde hayatını kaybeden 4 kişiyi kurtaramadıklarını söyleyerek, "Biz de buradaki enkazı kaldırmak için geldik. Bir tane kadın dışarı çıktı. O arada burası tamamen yanıyor. Kadın dışarı çıktı, 'Evde 4 kişi var' diye bağırıyordu. Camlardan da çıkartamadık. Evin önünde yarım otobüs vardı. O yanıyordu. Patlar diye kimse yanaşamadı. Evde toplam 6 kişi varmış. 4 kişi ölmüş diyorlar" dedi.

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı

Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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