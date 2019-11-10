Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

10.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:08
Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

'nın ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri
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