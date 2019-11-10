Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
10.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:08
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri