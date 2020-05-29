Aynı aileden 3 kişi, koronavirüsü yendi
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Aynı aileden 3 kişi, koronavirüsü yendi

VAN'ın Saray ilçesinde, 16 gün önce Bağcı ailesinden 3 kişide koronavirüs tespit edildi.

Aynı aileden 3 kişi, koronavirüsü yendi
29.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:38

VAN'ın Saray ilçesinde, 16 gün önce Bağcı ailesinden 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 kişi, iyileşerek, alkışlarla taburcu edildi. 

Saray ilçesine bağlı Kazlıgöl Mahallesi'nde yaşayan Bağcı ailesinden 3 kişi, 16 gün önce rahatsızlanarak, hastaneye başvurdu. 'Covid-19' testi yapılan 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Erciş'te bulunan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 kişi, iyileşmesinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Fatma Bağcı (16), ağabeyinde başlayan öksürük nedeniyle hastaneye başvurduklarını belirterek, "13 kişilik aileyiz. Doğum günümü burada kutladım. İstanbul'dan gelen ağabeyim sürekli öksürüyordu. Önceleri çok ciddiye almadık sonra babam ağırlaşınca hastaneye başvurduk. Babamda virüs tespit edilince bizi hastaneye getirip test yaptılar. Testlerimiz pozitif çıkınca tedavi altına alındık. Burada tedavi gördük ve iyileştik. Bugün de taburcu oluyoruz. Bütün doktorlara teşekkür ediyoruz" dedi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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