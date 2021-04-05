Aynı aileden 3 avukat aynı büroyu paylaşıyor
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Aynı aileden 3 avukat aynı büroyu paylaşıyor

Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Aynı aileden 3 avukat aynı büroyu paylaşıyor

Avukatlık mesleğini yaklaşık dört yıldır aynı büroda sürdüren aynı aileden Ozan, Kübra ve Sezen Gürhan, hukuk arayışındaki vatandaşlara birlikte hizmet veriyor.

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Avukatlık mesleğini yaklaşık dört yıldır aynı büroda sürdüren aynı aileden Ozan, Kübra ve Sezen Gürhan, hukuk arayışındaki vatandaşlara birlikte hizmet veriyor.

Ankara'da aynı büroyu kullanan Gürhan ailesinden üç avukat, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ozan Gürhan, yaklaşık 15 yıldır avukatlık yaptığını, eşi Kübra Gürhan ile de gittiği bir icra işlemi sırasında tanıştıklarını anlattı.

Başta tıpçılar olmak üzere bazı meslek gruplarındaki kişilerin meslektaşlarıyla hayatlarını birleştirmeyi tercih ettiğini belirten Gürhan, bunun gönül ilişkisi olduğu kadar mesleki gelişimlerin artması ve daha güçlü bir vizyona kavuşmak adına da yapılabildiğini dile getirdi.

Evlendikten sonra eşiyle aynı büroda çalışmaya karar verdiklerini, bu süreçte kardeşi Sezen Gürhan'ın hukuk eğitimi gördüğünü aktaran Gürhan, "Kardeşimin de hukukçu olacağını bilmem, mesleğe daha kararlı ve inançlı şekilde tutunmama sebep oldu." dedi.

Aynı büroda çalışmanın avantajlarından bahseden Gürhan, hukukta uzmanlaşma gerektiren birçok alan olduğunu hatırlatarak, kendi içlerindeki iş bölümüyle bu alanlarda kendilerini geliştirebildiklerini belirtti.

"Büroda kız kardeşimle ve eşimle birlikte çalışmam moral ve motivasyonumu her zaman dinç tutuyor" diyen Gürhan, işlerinin stresi nedeniyle bazı arkadaşlarının hem evde hem de işte eşiyle vakit geçirmenin zor olabileceği yönünde şakalar yaptığını, ancak arkadaşlarına, "Mesleğimi de eşimi de seviyorum." dediğini anlattı.

Ailenin olduğu yerde resmiyetin ortadan kalkması nedeniyle eğlenceli bir çalışma ortamı bulabildiklerini belirten Gürhan, "En önemli hususlardan biri aileyle çalışmada güven esasının her zaman diri olması." diye konuştu.

"Tam anlamıyla hayatı paylaştığımızı düşünüyorum"

Avukat Kübra Gürhan da yaklaşık 15 yıllık avukat olduğunu, yakın aile bireyleriyle aynı büroda çalışmaktan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aile üyeleriyle çalışmanın avantajını yaşadığını aktaran Gürhan, "Bunun hiçbir zaman dezavantaj getirdiğini düşünmüyorum, tam tersi ciddi anlamda avantajını görüyorum." diye konuştu.

Aile içindeki güvenin meslektaşlar arası güvenden daha ağır bastığını vurgulayan Gürhan, aile üyesi avukatlarla daha rahat bilgi paylaşabildiklerini ve mesleki anlamda birbirlerine katkı sağlayabildiklerini belirtti.

"Avukatlığı seçmemde ağabeyimin etkisi var"

Avukat Sezen Gürhan ise mesleğini seçmesinde ağabeyinin etkisi bulunduğunu, ağabeyi ve yengesiyle aynı büroda çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Büroda en küçük yaştaki kişi olması nedeniyle kendisini avantajlı saydığını belirten Gürhan, ağabeyi ve yengesine danışabildiğini belirtti.

Ailenin Türk toplumundaki önemine dikkati çeken ve Anayasa'da da bu hususa önem verildiğini bildiren Gürhan, aile üyeleriyle çalışmanın iş dışındaki yaşamlarına da yansıdığını dile getirdi.

Avukatlık mesleğinin dışında akademik çalışmalarını da sürdürdüğünü aktaran Gürhan, hukukçu kimliği gereği toplumsal sorunlara özel önem verdiğini, çocuk hakları, hayvan hakları ve çevre konularında gerektiğinde gönüllü hukuki destek sağladığını söyledi.

Zaman zaman aile bireyleri arasında hukuk bilgisi konusunda rekabet yaşandığını dile getiren Gürhan, bunu test etmek için ağabeyi ve yengesiyle hakim ve savcılık sınavına girdiklerini, bilgileri en taze kişi olarak sınavda en yüksek puanı kendisinin aldığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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