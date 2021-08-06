Aynes'in fenomenine çarptılar
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Aynes'in fenomenine çarptılar

Aynes'in fenomenine çarptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, süt ve süt ürünleri sektörünün lider firmalarından Aynes'in reklam yüzü olan aracına çarptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, süt ve süt ürünleri sektörünün lider firmalarından Aynes'in reklam yüzü olan aracına çarptı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aligöz mevkiinde bugün 15.30 sıralarında ilginç bir kaza yaşandı. Kavşakta kontrolden çıkan bir otomobil, süt ve süt ürünleri sektörünün önemli firmalarından birisi olan Aynes'in, fabrika binası önündeki standında durulan fenomen aracına çarptı. Aynes'in süt ve süt ürünlerini tanıtmak için hazırladığı tanıtımlarda reklam yüzü olarak kullandığı araç, kazada maddi hasar aldı.

Standın üzerinde duran fenomen araçta hasara neden olan ve kendisinde de maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. - DENİZLİ

Aynes'in fenomenine çarptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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