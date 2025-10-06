Aynadaki Yabancı hangi gün? Aynadaki Yabancı dizisi ne zaman, hangi günler oynuyor?

Aynadaki Yabancı hangi gün? Aynadaki Yabancı, güçlü hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla yeni sezona iddialı bir giriş yapıyor. Karaaslan ailesinin gizemli geçmişiyle örülü bu hikâye, izleyiciyi sürükleyici bir dramın içine davet ediyor.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra'nın hayatı, bir gecede altüst olur. Kızını da alarak kaçmaya karar veren Azra, yakalanınca çocuğunu geride bırakmak zorunda kalır. Evladına yeniden kavuşmanın tek yolu, yüzünü değiştirip bambaşka biri olarak Karaaslan malikanesine geri dönmektir. Ancak bu dönüş, sadece bir annenin mücadelesi değil; aynı zamanda büyük bir hesaplaşmanın da başlangıcı olacaktır. Azra, bu kez hem kendini hem de kızını karanlık bir geçmişin esaretinden kurtarmaya kararlıdır.

Azra'nın yolu, başarılı estetik cerrah Barış Saygıner ile kesişir. Barış, gizemli bir kadının yüzünü değiştirme isteğiyle karşı karşıya kaldığında, hayatı beklenmedik biçimde değişir. Ameliyat sonrası hafızasını kaybeden Azra, geçmişini hatırlamadan bambaşka bir hayata uyanır. Barış'la birlikte geçmişinin izini sürerken aldığı gizemli bir telefon, onu yeniden Karaaslan malikanesine götürür. Bir zamanlar hanımı olduğu eve, şimdi aynadaki bir yabancı olarak dönecektir.

AYNADAKİ YABANCI OYUNCULARI

Dizide Azra Karaaslan karakterine Simay Barlas hayat veriyor. Azra, güçlü, tutkulu ve mücadeleci bir kadındır. Kızını korumak için verdiği mücadele onu tehlikeli bir planın içine sürükler. Onun karşısında ise Karaaslan ailesinin varisi Emirhan Karaaslan rolünde Onur Tuna yer alıyor. Emirhan, dışarıdan kusursuz bir imaj çizen, başarılı ve etkileyici bir adamdır. Ancak ailesinin geçmişinde saklı sırlar ve içindeki karanlık yön, bu kusursuz maskeyi çatlatacaktır.

Dizinin bir diğer önemli karakteri Barış Saygıner, Caner Topçu tarafından canlandırılıyor. Barış, başarılı bir estetik cerrahtır; ancak geçmişte yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle insanlara karşı mesafelidir. Azra'nın gizemli isteğiyle hayatı tamamen değişir. Ailenin güçlü ve otoriter ismi Hanzade Karaaslan rolünde Asuman Dabak izleyiciyle buluşuyor. Hanzade'nin zarafetinin ardında bastırılmış sırlar ve geçmişin gölgesi vardır. Ailenin dışlanmış ferdi Serhan Karaaslan karakterine ise Kerem Arslanoğlu hayat veriyor. Serhan, kardeşi Emirhan'ın gölgesinde kalmış, yıllar boyunca içten içe biriktirdiği öfkeyle ailesine karşı mücadeleye girişir.

AYNADAKİ YABANCI HANGİ GÜN?

Aynadaki Yabancı dizisi 4 Ekim Cumartesi günü 1. bölümü ile ekranlara geldi. ATV'de yeni bölümleri ile Aynadaki Yabancı dizisi her Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelmeye devam edecek.