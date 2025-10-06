Aynadaki Yabancı Azra ilk hali kim? Aynadaki Yabancı dizisindeki Azra gerçekte kim, adı ne?

Aynadaki Yabancı Azra kim? Aynadaki Yabancı'nın ilk bölümü dikkat çekici sahneleriyle izleyicilerin beğenisini topladı. Dizi, duygusal hikayesi kadar karakter dönüşümüyle de adından söz ettirdi.

AYNADAKİ YABANCI AZRA İLK HALİ KİM, ADI NE?

Aynadaki Yabancı dizisinde Azra karakterinin estetik öncesi halini genç oyuncu Sema Gültekin canlandırıyor. Dizi, Azra'nın geçmişte yaşadığı travmalar ve baskılarla baş etme çabası üzerinden ilerlerken karakterin yüzünü estetikle değiştirmesi hikayenin dönüm noktalarından biri olarak yer aldı. Azra, kızı Leyla'ya kavuşmak ve geçmişini geride bırakmak için kimliğini değiştirip Defne ismini alıyor. Bu nedenle dizide Azra'nın iki farklı dönemine iki farklı oyuncu hayat veriyor.

Sema Gültekin'in canlandırdığı ilk Azra karakteri, seyircide güçlü bir merak uyandırdı. Karakterin dönüşüm öncesi haliyle verdiği duygusal sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun performansı, dizinin yayınlandığı ilk akşam itibarıyla izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.

AYNADAKİ YABANCI AZRA GERÇEK İSMİ NE, GERÇEKTE KİM?

Dizide Azra karakterinin dönüşüm sonrası halini Simay Barlas oynarken, karakterin geçmişteki haline Sema Gültekin hayat veriyor. Sema Gültekin, daha önce Şakir Paşa Ailesi dizisinde Müjgan karakterini canlandırmıştı. Ayrıca Dengi Dengine (2019), Yalı Çapkını (2023) ve Güzel Aşklar Diyarı (2024) gibi yapımlarda da rol aldı. 2019 yapımı Merhaba Güzel Vatanım filminde Nüzhet Hanım rolüyle sinemada yer alan oyuncu, 2022 yılında Bir Kartanesinin Ömrü filminde başrolde oynadı.

Sema Gültekin'in televizyon ve sinema alanındaki kariyeri genç yaşına rağmen dikkat çekici bir çizgide ilerliyor. Aynadaki Yabancı'daki performansı ise izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Azra karakterinin dramatik hikayesiyle birleşen oyunculuğu, Gültekin'i yeni sezonda adından söz ettiren genç oyuncular arasına taşıdı.