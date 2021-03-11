Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı
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Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı

11.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:36
Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı

BURSA'da bir serçenin otomobil aynasında kendisini görünce verdiği tepki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da bir serçenin otomobil aynasında kendisini görünce verdiği tepki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Burhanettin Özdemir, sabah saatlerinde otomobiline bindi. Otomobilinin yan aynasına konan serçeyi izlemeye başladı. Aynada kendisini görünce ilginç tepkiler veren serçeyi, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü. 2 dakika boyunca serçenin hareketlerini görüntüleyen Özdemir, paylaşımda, "Bu sabah süslenmesini benim arabamın dikiz aynasında yapan minik serçe, kendisini rahatsız etmeyeyim derken mesaimize 10 dakika geç bıraktı" ifadelerine yer verdi.


Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı
Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı
Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı
Aynada kendisini gören serçenin tepkisi sosyal medyada beğeni topladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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