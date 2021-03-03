Ayn El-Esed neresi? Ayn El-Esed üssü hangi ülkede? Ayn El-Esed nerede?

ABD askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed askeri üssüne 10 roketle saldırı düzenlendi. Gelişme sonrası Ayn El-Esed neresi ve Ayn El-Esed üssü hangi ülkede sorularının yanıtları merak edildi.

Ayn El-Esed'e 10 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında üs içinde askerlerin bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Gündem yaratan gelişme sonrası Ayn El-Esed üssü hangi ülkede ve Ayn El-Esed neresi merak edildi.

AYN EL-ESED NEREDE?

Ayn'ül Esad Hava Üssü, Anbar Eyaleti'ndeki Han El Bağdadî kasabasının 8 km güneybatısında ve Ramadi şehrinin yaklaşık 110 km batısında yer almaktadır.

Ayn'ül Esad Hava Üssü Irak'ın Anbar Eyaleti'nde bulunan ve Irak Silahlı Kuvvetleri ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından ortaklaşa kullanılan hava üssü. Üs, Irak'taki Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır.

Irak Savaşı sırasında ABD'nin Irak'taki en büyük ikinci askeri hava üssüydü. Ocak 2010'a kadar, II. Deniz Seferi Kuvvetlerine/ Çok Uluslu Batı Kuvvetleri'ne ev sahipliği yaptı. Irak Ordusunun 7. Tümeni ve Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF) unsurlarıda buradadır.

26 Aralık 2018'de Başkan Donald Trump ve eşi Melania, üssünde bulunan askerleri ziyaret ettiler. 23 Kasım 2019'da Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen, Şükran Günü öncesinde birlikleri ziyaret ettiler. 8 Ocak 2020'de hava üssü, 2020 Bağdat Uluslararası Havalimanı saldırısı'nda Kudüs Gücü komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olduğu bildirilen roket saldırısına maruz kaldı.