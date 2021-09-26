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AYMNET ile üniversite işbirliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AYMNET ile üniversite işbirliği

AYMNET, reishi üzerine yapılan akademik çalışmaları genişletmek için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı.

ISPARTA (İHA) - AYMNET, reishi üzerine yapılan akademik çalışmaları genişletmek için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı.

Bilimi rehber edinen şirket sloganı ile hız kesmeden çalışmalarına devam eden AYMNET, reishi ürününün antimikrobiyal testlerinin elde ettiği başarının uluslararası bilimsel literatürde yer alması gibi sonuçlar üzerine bilimsel ve akademik çalışma ağını genişletme çalışmalarını hızlandırdı. Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ve Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) gibi merkezleri bünyesinde barındıran Türkiye'nin saygın üniversitelerinden olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, ürünlerin geliştirilmesi ve pazar araştırması üzerine Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) ile, bayilerimizin eğitimi için Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile yeni ürünlerin ar-ge çalışmaları için ise Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜLAB) ile alt protokoller ile çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) Müdürü Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi, AYMNET Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam'ın katılımları ile protokole imza attı. - BURSA

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