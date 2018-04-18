Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın (2)

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi.

Yangın, 21.00 sıralarında İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi B8 Blok'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçraması için yoğun çaba harcadı. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından havadan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik