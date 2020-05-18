AYM, yılın ilk 3 ayında 9 bin 224 bireysel başvuruyu sonuçlandırdı ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM) 2020 yılının ilk 3 ayında yapılan 11 bin 830 bireysel başvurudan, 9 bin 224'ü sonuçlandırdı.

ANAYASA Mahkemesi'ne (AYM) 2020 yılının ilk 3 ayında yapılan 11 bin 830 bireysel başvurudan, 9 bin 224'ü sonuçlandırdı.

AYM, güncellenmiş bireysel başvuru istatistiklerini internet sitesinden paylaştı. Bireysel başvuruların başladığı tarih olan 23 Eylül 2012'den 31 Mart 2020 tarihine kadar yapılan bireysel başvuru sayısı 266 bin 466'ya ulaştı. Bunun 220 bin 958'i sonuçlandırıldı. Ayrıca, 2020 yılın ilk üç ayında 11 bin 830 bireysel başvuru yapılırken, bunun 9 bin 224'ü sonuçlandırıldı. AYM'nin 2020'nin ilk üç aylık döneminde başvuruları karşılama oranı yüzde 78 olarak gerçekleşti.

ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ İLK SIRADA

2020'nin üç aylık ilk döneminde verilen hak ihlali kararı ise 292 olarak açıklanırken, bunun 127'sini 'adil yargılanma hakkı ihlali' oluşturdu. Mahkemenin sonuçlandırdığı toplam 220 bin 985 başvuru içinde 8 bin 659'u için 'en az bir hakkın ihlali' kararı verildi. Toplam ihlal karar sayısı içinde ilk sırayı yüzde 50,5'lik oranla 'adil yargılanma hakkı', ikinci sırayı ise yüzde 30,5'lik oranla 'mülkiyet hakkı' ihlali aldı. AYM, 4 bin 482 bireysel başvuru için 'adil yargılanma hakkı', 2 bin 709 başvuru için 'mülkiyet hakkı', 584 başvuru için 'ifade özgürlüğü', 259 başvuru için 'özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı' ve 202 başvuru için 'kötü muamele yasağı' ihlali kararı verdi. 'Adil yargılanma hakkı' ihlalinin güvencelere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı yüzde 57'lik oran ve 3 bin 100 ihlal kararı ile 'makul sürede yargılanma hakkı' alırken, ikinci sırada 836 karar ile 'silahların eşitlik ilkesi/çelişmeli yargılanma ilkesi', üçüncü sırada ise 614 karar ile 'gerekçeli karar hakkı' ihlali yer aldı.

Kaynak: DHA